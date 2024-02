Avtalen om at Norge skal være mellomstasjon for palestinske skattepenger er klar

Dermed er langvarige forhandlinger om saken avsluttet.

– Dette har vært en låst situasjon som Norge, fordi vi har tillit hos begge parter, har sett at vi kan bidra i, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til TV 2.

Siden krigen i Gaza begynte har Israel holdt tilbake skatte- og tollinntekter som de krever inn på vegne av palestinske myndigheter, blant annet fordi de har fryktet at pengene går til Hamas. Det har igjen gjort at palestinerne har motsatt seg å ta imot andre overføringer fra Israel.

– Vi så at dette var et svært alvorlig problem, for disse pengene utgjør rundt 60 prosent av inntektene til de palestinske selvstyremyndighetene, og de var i ferd med å kollapse, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) til TV 2.

Nå har Israel altså godkjent at disse pengene kan gå via Norge til de palestinske myndighetene.

– Den delen av pengene som Israel skal overføre til Norge vil bli stående på en norsk konto inntil det er enighet mellom partene om at vi kan overføre pengene til den palestinske selvstyremyndigheten, skriver Utenriksdepartementet i en pressemelding.

Summen det dreier seg om ligger på 188 millioner dollar i måneden – nær to milliarder kroner, skriver VG.

Les også: Spår skrekkscenario hvis Russland taper krigen