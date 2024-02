Tidligere Folkets parti-leder går til Owe Ingemann Waltherzøes nye parti

I en epost til NTB skriver Lyngby også at Britt Fossum, som satt sammen med henne for Folkets parti i bystyret i Oslo i forrige periode, har meldt overgang til Det norske industripartiet (DNI).

Fossum har ikke svart på NTBs henvendelser lørdag.

– Da vi er engasjert i samfunnsdebatten, og mener at valget i 2025 er ekstremt viktig, har vi opprettet lokallag i Oslo for Det norske industripartiet og vil jobbe sammen med Owe Ingemann Waltherzøe mot 2025, skriver Cecilie Lyngby i eposten.

Lyngby tok i 2020 over som leder for det som da het Folkeaksjonen nei til mer bompenger, etter at partiet året før hadde gjort et brakvalg der de kom inn i flere kommunestyrer. Hun kom selv inn i Oslo bystyre med tre partikollegaer. I 2022 skiftet partiet navn til Folkets parti.

Lyngby gikk av som partileder i fjor høst, etter at Folkets parti ikke kom inn i noen kommunestyrer under valget.

DNI ble stiftet av Owe Ingemann Waltherzøe i januar i år, etter at han trakk seg som leder for Industri- og Næringspartiet (INP) etter interne stridigheter.

