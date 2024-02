Støre varsler største bevilgning til Forsvaret siden andre verdenskrig

– Norge har behov for å styrke forsvaret sitt. Vi har styrket det med 40 prosent siden vi kom i regjering, men nå må vi gjøre et større grep for flere år framover, sier Støre til NTB.

Han slapp selv nyheten fra scenen på sikkerhetskonferansen i München.

Den nye langtidsplanen kan ventes på denne siden av sommeren, ifølge Støre. Den skal gjelde fra 2025 til 2028.

Grepene regjeringen nå vil ta, har ikke vært gjort tidligere, sier Støre.

– Men nå er det nødvendig. Og så skal det gjøres på en veldig grundig måte, slik at det vi setter av av fellesskapets ressurser virkelig går til kapasiteter og til å styrke den reelle forsvarsevnen.

– Penger er viktig, men det er pengene koblet med det vi trenger, som er den store oppgaven, påpeker han.

Tidligere denne uka la Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) fram sin forsvarsanalyse. Den konkluderer med at Forsvaret lider under en rekke mangler og svakheter, blant annet at Norge ikke har et godt nok luftvern og mangler evne til antiubåtkrigføring.

I tillegg skorter det på sikker kommunikasjon, langtrekkende ild mot landmål og militært personell med nok erfaring.

