Bergen Ap vedtok Israel-boikott – mot moderpartiets linje

Utenriksminister Espen Barth Eide gikk imot en slik boikott tidligere denne uka.

– Jeg mener på alvor at norsk boikott av Israel ikke har effekt, sa Barth Eide.

I uttalelsen fra Bergen Ap heter det ifølge Bergens Tidende at «Arbeiderpartiet i Bergen fordømmer Israels voldsomme invasjon, blokade og overdrevne voldsbruk i Gaza». Videre omtales «Hamas sitt grusomme terrorangrep 7. oktober», og det understrekes at Ap tar fullstendig avstand fra all antisemittisme.

Et bredt flertall i Stortinget bestående av Ap, Sp, Høyre, Frp og KrF sa i forrige uke nei til nesten 40 ulike boikottforslag. Rødt, SV og MDG – og delvis Venstre – sto bak forslagene.

Barth Eide mener at venstresiden prøver å framstille dette som om regjeringen gjør for lite for palestinerne.

– Og de gjør dette mens de vet at Norge ligger helt i front internasjonalt med tiltak, med å forlange våpenhvile og å påpeke folkerettsbrudd fra begge parter.

Trondheim Ap vedtok nylig derimot en kraftfull uttalelse om Israel-Palestina-saken og vil innføre politisk og kulturell boikott av Israel. De mener Norge skal innføre sanksjoner mot landet og arbeide for en internasjonal boikott.

