Operasjonsledere tar oppgjør med bemanningen i Øst politidistrikt – fare for liv

I et brev sendt i høst som Aftenposten har fått tilgang til, skriver operasjonslederne at antallet patruljer er blitt mindre over tid. Store hendelser tømmer ofte distriktet for patruljer.

Øst politidistrikt dekker østre deler av Akershus og Østfold. Et område med nesten 800.000 innbyggere.

– Smertegrensen er nådd for lengst. Vi mener at vi ikke får utført samfunnsoppdraget vårt på en forsvarlig måte», heter det i brevet

Ifølge brevet er en minimumsbemanning fire patruljer og innsatsleder på Romerike og en patrulje i de store byene den sørlige delen av politidistriktet, til sammen seks patruljer.

Ifølge operasjonslederne skal det bare unntaksvis være minstebemanning, men i praksis skjer det ofte, både nord og sør i distriktet, selv på dagtid.

Politimester Cecilie Lillaas-Skari skriver til Aftenposten at hun forstår bekymringene. Men hun sier økonomien i distriktet er krevende.

– Det er viktig for meg å understreke at vi alltid vil prioritere oppdrag hvor det er fare for innbyggernes liv og helse.

