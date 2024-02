Speilblanke veier innleder vinterferien for mange

Farevarselet strekker seg fra Sauda i Vest, gjennom hele Agder og Telemark, til Østlandet nord for Oslo.

Kollektivselskapet Ruter er blant dem som varsler om at det trolig blir trafikktrøbbel fredag. Da tar tusenvis vinterferie i Oslo og Akershus. Ikke uventet er det bussen som ventes å få problemer.

– Beregn god tid, og reis gjerne med skinnegående transport som trikk, T-bane og tog om du kan, sier kommunikasjonssjef Cathrine Myhren-Haugen i Ruter.

Norgesferie

Med lavtrykket som kommer inn fra sør torsdag, blir det både regn, snø og underkjølt regn i farevarsel-områdene.

– Resultatet blir for mange det samme: Utfordrende kjøreforhold, skriver Meteorologisk institutt.

Fire av ti nordmenn planlegger å reise på ferie i vinter. Nesten halvparten av disse planlegger norgesferie, ifølge en Kantar-undersøkelse bestilt av NHO Reiseliv.

Betydelig snøskredfare

De store skidestinasjonene melder om mye pågang for de kommende vinterferieukene. Når man omsider kommer seg til fjells, er ikke utfordringene over. For på mange steder er det fare for snøskred.

– Været på fredag gir betydelig snøskredfare i flere regioner, og skred kan løsne av seg selv, sier Karsten Müller i NVEs Snøskredvarsling.

Skredvarselet utover helgen og til neste uke er foreløpig usikkert. Varselet oppdateres fredag ettermiddag og er tilgjengelig på varsom.no.

Mye spesialbagasje

Mange skal også fly, både innenlands og utenlands. Ifølge NHO-undersøkelsen går turen utenlands for over halvparten av dem med ferieplaner.

Avinor melder at 1,8 millioner skal reise til og fra landets største flyplasser i vinterferieukene. Mye spesialbagasje byr på ekstra utfordringer for både reisende og flyselskaper.

– Sjekk hvilke regler ditt flyselskap har for slik bagasje, og bestill det på forhånd. Da sparer du deg for unødvendig stress på flyplassen, sier Stine Ramstad Westby i Avinor.

















