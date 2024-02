Pakistanske myndigheter har besluttet å utlevere Arfan Bhatti til Norge

Dette går fram av en pressemelding fra regjeringskontoret i Islamabad som ble delt med pressen tidligere torsdag, melder NRK.

Videre heter det at retten mener Bhatti kan være involvert i terror og andre kriminelle handlinger.

Det er den andre regjeringen i Pakistan som har godkjent utlevering av Bhatti, men så lenge saken går for retten, er det uklart om utleveringen kan iverksettes.

Anket

Bhatti har allerede anket avgjørelsen fra granskingsretten, og han venter på ankebehandlingen i Islamabad High Court. Oslo politidistrikt har ifølge NRK ingen kommentar til saken.

Bhatti er siktet for psykisk medvirkning til terrorangrepet i Oslo natt til lørdag 25. juni 2022, da to menn ble skutt og drept av Zaniar Matapour (44).

Ber om innsyn

En delegasjon fra Oslo-politiet var for to uker siden i Pakistan, for blant annet å avhøre Bhatti, og møte pakistanske justismyndigheter, melder Dagbladet. Der gjorde den terrorsiktede 46-åringen det klart at han ikke vil forklare seg for norsk politi før han får innsyn i E-tjenesten og PSTs etterforskning mot ham.

Han ga en skriftlig erklæring til den norske politidelegasjonen, hvor han begrunnet hvorfor han ikke ønsker å forklare seg for norske myndigheter.

Det er ikke sannsynlig at verken PST eller E-tjenesten kommer til å akseptere at Bhatti får innsyn i hva de hemmelige tjenestene har foretatt seg i saken mot ham, ifølge Dagbladet.

Selv om Bhatti er internasjonalt etterlyst, er det ikke sikkert at han vil bli utlevert. Norge og Pakistan har ingen utleveringsavtale, og det kompliserer saken at han både er norsk og pakistansk statsborger. Pakistan utleverer vanligvis ikke egne statsborgere.