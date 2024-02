Helsemyndighetene vil stramme inn etter reseptjuks

Diabetesmedisinen Ozempic er blitt svært populær fordi den også kan brukes til slanking. Den kan fås på blå resept hvis du har diabetes type 2 og bruker andre rimeligere legemidler i tillegg, men feilutskriving av resepter til personer som ikke oppfyller kravene, gjør at medisinen kan miste sin forhåndsgodkjenning, skriver Aftenposten.

Det betyr at alle som ønsker medisinen, må søke til Helfo via sin fastlege, noe som vil ramme diabetikere ekstra hardt.

– Det er helt absurd med tanke på at dette er et diabeteslegemiddel, sier forbundsleder Cecilie Roksvåg i Diabetesforbundet.

Forbundet mener at Norge må gjøre som Legemiddelverket i Sverige og be legene om å stoppe å skrive ut medisinen til ikke-diabetikere.

Feilutskriving av resepter kan stå for rundt en firedel av dem som fikk Ozempic på blå resept i fjor, noe som har medført rundt 341 millioner kroner i refusjoner.

– Det er alvorlig. Vi kjenner ikke til lignende saker hvor så stor andel av forskrivingen på blå resept ikke oppfyller refusjonsvilkårene, sier Rita Hvalbye, enhetsleder for metodevurdering og blåresept i Direktoratet for medisinske produkter (DMP).

Produsenten av Ozempic – danske Novo Nordisk – skriver i en høringsuttalelse at de mener det er feil å ta bort forhåndsgodkjenningen av blå resept. De mener også at Helsedirektoratets estimater av omfanget av feilforskriving av Ozempic sannsynligvis er for høye.

