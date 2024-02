Redd Ullevål sykehus tapte ankesak – vil anke til Høyesterett

Organisasjonen har gått til sak mot staten fordi den mener at den som forening har en «rettslig interesse» som gjør at den kan fremme sak i rettssystemet mot to statlige reguleringsplaner som legger til rette for byggingen av nytt Oslo universitetssykehus.

Kommunal- og distriktsdepartementet – som har ført saken på vegne av staten – mener på sin side at foreningen ikke har noe de skulle ha sagt om reguleringsplanene, skriver Dagens Medisin.

Nå har foreningen tapt både i Oslo tingrett og i Borgarting lagmannsrett. Uten at de vil gi opp av den grunn.

– Det var en overraskende kjennelse. Den hadde vi ikke ventet, men vi mener vi har en god sak, og har mulighet til å vinne fram om vi anker til Høyesterett, sier leder Lene Haug i Redd Ullevål sykehus.

Redd Ullevål-aksjonen har blant annet argumentert med at miljøkonsekvensene av en utbygging ved Rikshospitalet ikke er godt nok utredet. Men både tingretten og lagmannsretten mener miljøargumentet ligger for langt unna det som er foreningens hovedvirke til at de kan komme med innspill.

– Anken er ikke utformet ennå, men vi er ikke enig i lagmannsrettens begrunnelse, sier advokat Helge Skogseth Berg, partner i advokatkontoret Nordia Law.

– Vi ønsker at Høyesterett skal se på de prinsipielle sidene i saken, som vi mener lagmannsretten ikke drøfter godt nok, sier han.

