Før valget ble det spekulert på om Samfunnsbedriftenes stemmer ville bidra til å tippe ledervalget i Sps Aud Hoves favør.

– Det har vært i overkant spennende. Men jeg er sikker på at vi skal samle oss for å jobbe godt for kommunesektoren samlet sett, sier nyvalgte Gunn Marit Helgesen til Kommunal Rapport.

Hun understreker at hun er opptatt av omforente løsninger, og at KS skal være en sterk kommunal stemme.

Aps Odd Stangeland er valgt til 1. nestleder, mens Aud Hove ble valgt til 2. nestleder.