Faster for Palestina foran Stortinget

Aktivistene krever at det må bli ulovlig å importere det de kaller bosettingsprodukter til Norge. Et annet krav er at oljefondet aktivt må hindres i å investere pensjonspenger i selskaper som medvirker til folkerettsbrudd/krigsforbrytelser eller selger våpen til land som bryter folkeretten.

– Det må bli forbudt for norske selskaper å selge våpen direkte og via mellomledd til land som bryter folkeretten, heter det i en pressemelding fra gruppa.

Aktivistene sier de vil faste og overnatte utenfor Stortinget så lenge flertallet på Stortinget ikke tar initiativ til beslutninger som legger reelt press på Israel.