Siktet mann erkjenner å ha drept kona si i Fana i Bergen

– Han er dypt ulykkelig og sønderknust over det han har gjort og den lidelse han har påført andre, sier mannens forsvarer, advokat Erik Johan Mjelde, til avisen.

Både mannen og kvinnen ble funnet bevisstløse da politiet ankom leiligheten deres i Rådal i Fana søndag 4. februar. Kvinnen ble erklært død på vei til sykehuset, mens mannen ble innlagt på sykehus med skader.

Tirsdag forklarte mannen seg i et avhør som varte i fire timer. Forsvareren sier til Bergens Tidende at spørsmål om straffskyld blir et tema i nye avhør.

Den avdøde kvinnen var i 20-årene. Hun og mannen hadde tre barn sammen, og barna var til stede i leiligheten under drapet. Den foreløpige obduksjonsrapporten av kvinnen viste at hun var gravid med sitt fjerde barn.

Mannens psykiske helse skal vurderes, først av en psykiater som skal foreta en primærpsykiatrisk vurdering for å finne ut om det skal gjennomføres en fullstendig rettspsykiatrisk vurdering.