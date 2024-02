Nav: 20.000 har fått utbetalt feil i dagpenger

Feilen har skjedd mellom januar 2019 og desember 2021.

– Vi vet hvem alle er og tar direkte kontakt med dem det gjelder i løpet av våren. Hvis du lurer på om dette kan gjelde deg, trenger du altså ikke å kontakte Nav, sier seksjonssjef Bente Thori-Aamot til VG.

Nav endret praksis for utbetaling av dagpenger i 2019, men først i desember 2021 ble loven endret.

– Høyesterett har fastslått at praksis ikke skulle vært endret før den formelle lovendring fant sted, sier Thori-Aamot.

Feilen gjelder personer som har inntekt over 6G. Én G er grunnbeløpet i folketrygden, som justeres hvert år.

I perioden der dagpengene har vært utbetalt feil, har Nav regnet på hver 12-månedersperiode i stedet for en gjennomsnittsberegning av de siste 36 månedene. Så har de justert ned inntekten til 6G etterpå.

Nav arbeider nå med å beregne utbetalingene i perioden på nytt.

– Enkelte får store summer etterbetalt. Noen har fått et feilaktig dagpengegrunnlag uten at dette har hatt praktiske konsekvenser for utbetalinger. De vil med andre ord få vedtak om nytt dagpengegrunnlag, men ikke etterbetaling, sier Thori-Aamot til VG.

Les også: Nav-forskere peker på én hovedgrunn til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: – Går ut over psyken å vente på svar fra Nav

[ Kathrine har kjempet seg tilbake etter grov mobbing - lå 60 dager i koma ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen