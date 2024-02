OsloMet vil legge ned landets eneste utdanning for tannteknikere

Det er ennå ikke vedtatt at studiet skal legges ned, men universitet har startet prosessen med det, og på Oslo Mets nettsider står det at studiet ikke tilbys i 2024.

Fagmiljøet er bekymret og opprørt over signalene fra OsloMet, skriver Khrono.

– Dette er den eneste utdanningen av tannteknikere vi har i Norge. Det er også her de godkjenner personell som har sin utdanning fra utlandet. Vi reagerer kraftig på at OsloMet vurderer en slik nedleggelse, sier Bjørn Erik Markmanrud, styreleder i Tannteknikerforbundet til avisen.

Tannteknikere lager tannproteser til pasienter som har skadet eller mistet tennene. Det kan være tannerstatninger som kroner, broer og avtakbare gebiss.

Prorektor for utdanning ved OsloMet, Silje Fekjær, sier at bakgrunnen for at studiet ønskes nedlagt, er at det over tid har vært krevende å tilby det. Hun påpeker at det blant annet er få studenter og et lite fagmiljø.

