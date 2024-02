Andreas Bjelland Eriksen sier Geir Pollestad ikke står for regjeringens politikk

I et intervju med VG i helgen sa landbruksminister Geir Pollestad (Sp) at det var positivt at mer natur bygges ned. Han uttalte blant annet at flere naturinngrep har vært verdt det og har vært godt for samfunnet.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) mener disse uttalelsene ikke er i tråd med regjeringens politikk.

– Nei, de formuleringene Geir brukte for å forsøke å få fram et poeng, er ikke denne regjeringens politikk. Vi skal følge opp naturmangfoldplanen og snu nedbyggingen av norsk natur. Jeg må være åpen og dele såpass at vi har «konstruktive diskusjoner» i regjering om akkurat dette, sier Bjelland Eriksen til Dagbladet.

Geir Pollestad sier på sin side at de begge står bak samme regjeringsplattform.

– Så er han minister med ansvar for natur, mens jeg er landbruksminister. Altså bruk av land. Det er hva jeg er opptatt av, enten det er mat, tømmerdrift eller reindrift. Vi har litt ulike oppgaver, sier han til VG.