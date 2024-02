Frp-lederen advarer Høyre om avgifter

I Innlandet Høyre går debatten om partiet skal innføre økt CO2-avgift for bøndene, slik Høyre går inn for i sitt alternative budsjett. Frp-leder Listhaug håper flere fylkeslag gjør det samme – og ønsker en avklaring fra sin tidligere regjeringspartner, skriver Nationen.

Frp-lederen legger ikke skjul på at Høyres avgiftspolitikk, som CO2-avgiften for bøndene, gjør det vanskeligere å finne løsninger sammen med Høyre fram mot 2025.

– Det skjedde noe etter at vi gikk ut av regjering. Det var da Høyre foreslo å nesten tredoble avgiftene på norske arbeidsplasser og innføre særnorsk høy CO2-avgift med opptrapping helt opp til 2.000 kroner tonnet i 2030, sier Listhaug.

Lene Westgaard-Halle, som er Høyres landbrukspolitiske talsperson, svarer at de må forholde seg til hvordan verden ser ut nå og møte utfordringene med en moderne politikk. Hun er ikke enig i at Høyres avgiftspolitikk, som CO2-avgiften, gjør et samarbeid med Frp vanskeligere.

– De borgerlige partiene styrte godt sammen i åtte år. Vi fikk til mye også i landbrukspolitikken, også sammen med Sylvi Listhaug. Så det tror jeg vi kan få til på nytt. Hun har mye kunnskap om sektoren, sier Westgaard-Halle.

