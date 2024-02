Venstre vil tillate surrogati i Norge

Venstre la torsdag fram følgende forslag:

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å tillate samtidig egg- og sæddonasjon for enslige og par.

Stortinget ber regjeringen gjennomgå tilbudet av infertilitetsbehandling for å sikre at det er reelt, likeverdig og tilgjengelig.

Stortinget ber regjeringen utrede regulering av ikke-kommersiell surrogati i Norge.

Stortinget ber regjeringen gjennomgå det juridiske vernet av barn født av surrogatmor i utlandet, med formål å styrke barns rettigheter.

– Tiden er inne for å åpne for å gjøre surrogati lovlig i Norge. Det finnes mange i Norge i dag som benytter seg av surrogatmor i utlandet av ulike grunner, sier Unge Venstre-leder Ane Breivik til VG.

Hun sier ønsket om barn er veldig stort for mange og noe man bør i større grad legge til rette for i samfunnet.

– Å tillate dette i Norge vil gjøre at færre benytter seg av surrogati i utlandet, og at vi kan være mer trygge på at alle involverte i prosessen vil bli ivaretatt når det foregår på norsk jord, sier Breivik.