Støre ønsker Sp-avklaring før valget

Støre sier til Klassekampen at dersom man får et flertall som avviser Høyre og Frp, så er de klare til å danne en regjering som danner et annet flertall.

SV har tatt til orde for å samle de fem rødgrønne partiene (Rødt, SV, Ap, Sp og MDG), for å lage en felles plan fram mot neste valg, men onsdag skrev avisen at den planen har fått en lunken mottakelse i Senterpartiet, som helst vil fortsette med dagens Ap/Sp-regjering.

Støre har tidligere sagt at mer kontakt mellom de rødgrønne vil være naturlig ettersom 2025-valget nærmer seg.

– Det må vi ta ansvar for, og jeg håper at vi vil få gode avklaringer så velgerne vet hva de har å forholde seg til, sier statsminister Støre.

På spørsmål om Sp-leder Vedum bør holde døren åpen for SV, svarer Støre at Vedum må ta ansvaret i Sp og at han tror begge er interessert i å gjøre det de kan for å hindre at det blir nye år med Høyre og Frp ved makta.

– Samarbeidet med Arbeiderpartiet i regjering fungerer veldig godt, og vi finner gode løsninger med SV i Stortinget. Det vil vi fortsette med, skriver Vedum i ein epost til avisen.

