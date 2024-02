Økning i antall inkassoer i byggenæringen

Etter en opptur i starten av pandemien, snudde det i 2022 med bred oppgang i misligholdet for byggebransjen. Dette fortsatte gjennom 2023, skriver Dagens Næringsliv.

Totalt for samtlige norske selskaper var det i fjor en økning i antall inkassosaker med ti prosent og en økning på 30 prosent i gjennomsnittlig beløp per sak.

Oppføring av bygninger peker seg spesielt negativt ut. Disse bedriftene utgjør nesten halvparten av alle inkassosakene innen bygg og anlegg. Gjennomsnittsbeløpet per inkassosak har økt med nesten 50 prosent det siste året, ifølge Intrum.

Morten Trasti, som er analysesjef i inkassokonsernet, ser ikke konturene av noen umiddelbare lyspunkt. Han tror det er svært sannsynlig at rentene forblir på dagens nivå en god stund til.

– Ekstra utfordrende nå er at det ikke primært er økte kostnader som skaper økonomiske problemer for selskapene i denne bransjen, men redusert etterspørsel. Og det er det vanskelig for aktørene å gjøre noe med, sier han.