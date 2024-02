Statkraft åpnet stort vindkraftanlegg i Brasil

Statkraft opplyser videre om at et stort solkraftanlegg skal bygges ut i det samme området i løpet av året.

– Utviklingen av vindkraftprosjektet Ventos de Santa Eugênia i Bahia markerer en milepæl for Statkraft i Brasil og viser vår forpliktelse til å bidra til den grønne energiovergangen i landet, sier konsernsjef, Christian Rynning-Tønnesen.

Innen utgangen av året skal Statkraft ha bygd ut en samlet effekt på 2200 megawatt.

Ventos de Santa Eugênia ligger i delstaten Bahia, nordøst i Brasil. Den er 400 kilometer nordvest for Brasils femte største by, Salvador, og 800 kilometer nordøst for hovedstaden Brasilia.

