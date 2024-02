Politiet advarer mot svindel knyttet til leveringstjeneste

Politiets Nettpatrulje i Øst politidistrikt anbefaler alle til å være ekstra varsomme dersom de får henvendelser fra leveringstjenesten Helthjem som virker litt mistenkelige.

På Facebook ber politiet om at man heller kontakter kundesenteret til selskapet dersom man er i tvil.

– Ikke trykk på lenker i SMS-er, og ikke gi fra dere personlige opplysninger ukritisk, skriver politiet.

Det var Romerikes Blad som først skrev om saken.

Politiet skriver i sin melding at det var et sikkerhetsbrudd hos leveringstjenesten i januar, og at sensitiv informasjon fra kundebasen dermed kan være lekket. Helthjem avviser at sensitiv informasjon skal være på avveie.

– Vi har et dyktig tech-team som er dedikert til å håndtere saker som dette, og vi har gode rutiner knyttet til å håndtere sikkerhetsbrudd, sier pressekontakt Synne Haugrønning Braa i Helthjem til avisen.

