Gutt under 15 mistenkt etter at mann ble knivstukket på Grønland

Bare den ene er pågrepet. Den andre er under 15 år og er ikke pågrepet, men ivaretas av familie og barnevern, opplyser politiet i Oslo onsdag formiddag.

Det var klokken 17.28 at politiet fikk melding om at mellom fem og ti personer hadde vært involvert i et slagsmål på Grønland i Oslo. En mann i slutten av tenårene ble knivstukket.

– Hendelsen fremstår per nå som ikke tilfeldig. Det skal ha oppstått en konflikt på stedet som involverte flere personer, men det er for tidlig å si noe ytterligere om foranledning nå, sier politiadvokat Hanna Kaplon i Oslo politidistrikt.

Den fornærmede ble raskt kjørt til sykehus, og hans helsetilstand er etter omstendighetene god, ifølge politiet.

Politiet jobber med å identifisere flere antatte gjerningspersoner. De følger også opp i det forebyggende sporet og var til stede på berørte skoler fra morgenen onsdag.

Gutten som er pågrepet, blir fremstilt for varetektsfengsling klokken 13 onsdag. Han forsvares av advokat Britt Kjelleberg.