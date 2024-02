Google bygger enormt datasenter i Skien

For denne første fasen har Google fått tildelt 240 megawatt (MW), skriver de i en pressemelding. Selskapet anslår at senteret vil skape verdier for 6,7 milliarder kroner i Norge.

Når anlegget er operativt i 2026, er det anslått at det vil driftes på over 99 prosent karbonfri energi som følge av energisammensetningen i det norske strømnettet.

– Å utnytte varmen fra datasenteret representerer en mulighet for energisparing og bidrar til energiomstilling. Googles nye anlegg i Skien vil være klart for gjenbruk av overskuddsvarme, ifølge selskapet.

Onsdagens kunngjøring bekrefter at Google investerer 600 millioner euro i byggingen av sitt datasenter og tilhørende digital infrastruktur i Skien.

En økonomisk ringvirkningsrapport utført av Deloitte på oppdrag fra Google, anslår at Googles datasenterinvestering i Norge vil generere en verdiskapning på 6,7 milliarder kroner mellom 2024 og 2025.

Dette inkluderer 2,2 milliarder kroner per år i direkte økonomisk effekt, 2,7 milliarder kroner i indirekte økonomisk effekt og 1,8 milliarder kroner i indusert økonomisk effekt, målt i bruttonasjonalprodukt.

Skien-ordfører Marius Roheim Aarvold (H) er glad for at Google vil etablere seg i kommunen.

– Etableringen vil være et viktig bidrag til vår region i form av styrket digital infrastruktur, nye arbeidsplasser og ny kompetanse – og ikke minst økt internasjonal synlighet, sier han.