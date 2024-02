Ny feil ved Helseplattformen avdekket – pasienter forsvinner fra ventelistene

– St. Olavs hospital oppdaget nylig at pasienter forsvinner fra ventelistene når sykehuset nå har brukt Helseplattformen i mer enn ett år, skriver sykehuset i en pressemelding tirsdag.

Ifølge St. Olavs hospital skyldes dette at journalsystemet Helseplattformen har innebyggede regler for utløpsdato på forordninger, som for eksempel kan være henvisninger og bestillinger av prøver.

– Når utløpsdatoen er overskredet, er ikke disse pasientene lenger synlig i ventelistene, og sykehuset mister oversikt over pasienter som venter på behandling/utredning/kontroll, skriver sykehuset i pressemeldingen.

Det var Adresseavisen som omtalte saken først.

Per 1. februar er 567 pasienter berørt av feilen.

– Etter sykehusets gjennomgang av disse pasientene er det 67 pasienter som må følges opp av sine respektive klinikker med tanke på videre vurdering. Det innebærer vurdering av potensielle konsekvenser og iverksetting av nødvendige behandlingstiltak dersom det er grunnlag for det, skriver St. Olavs hospital.

Helseplattformen er en felles digital plattform for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Målet da den ble innført i november i 2022 ved St. Olavs hospital i Trondheim, var bedre informasjonsflyt og økt pasientsikkerhet, men siden innføringen har det blitt avdekket en rekke feil og uønskede hendelser.

