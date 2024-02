Frp-topp i Oslo trekker seg: – Føler meg ikke tilstrekkelig ønsket

– Jeg sa ja til å bli innstilt som ny fylkesleder i Oslo Frp og kjente meg motivert for oppgaven dersom det ville vise seg at jeg var tilstrekkelig ønsket. Jeg oppfatter ikke at så er tilfelle nå, skriver Zähler på sin egen Facebook-side.

Der skriver hun blant annet at hun ikke trives så godt i Oslo Frp, selv om hun trives i Frp generelt.

– Jeg vil takke alle dere som tror på mitt engasjement, og som følger med på meg. Det har blitt mange av dere etter hvert, og jeg setter utrolig stor pris på all støtte og omtanke i årene som har gått, skriver hun.

Hun presiserer at hun trekker seg fra kampen om ledervervet i Oslo Frp og fra styrevervet sitt i Grünerløkka Frp. I tillegg stiller hun ikke til gjenvalg som politisk nestleder, eller som varamedlem i sentralstyret.

