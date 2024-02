Fortsatt høy tillit til politiet

Undersøkelsen viser også at Norges innbyggere i stor grad mener politiet opptrer rettferdig og upartisk.

Kvinner har imidlertid høyere tillit til politiet enn menn, med henholdsvis 77 og 67 prosent.

Oslo er politidistriktet som har mest tillit blant innbyggerne sine: 77 prosent av Oslo-borgere svarer at de har høy eller svært høy tillit til politiet. På motsatt ende av skalaen finner man Finnmark, der det tilsvarende tallet er 64 prosent.

Til tross for at folk stort sett har tillit til politiet og mener de oppfyller deres overordnede oppdrag, så er det flere som opplever å ikke bli tatt på alvor av politiet.

Bare 56 prosent sier at de opplever å ha blitt tatt på alvor av politiet etter å ha blitt utsatt for identitetstyveri. Det samme tallet er helt nede på 39 prosent blant personer som har blitt utsatt for uønsket deling av bilder eller videoer.

Samtidig oppgir også bare 59 prosent av de som bor i de mest sentrale kommunene at de føler seg trygge når de går alene på nattetid.

