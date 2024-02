Bredt flertall i Stortinget sier nei til boikott og sanksjoner mot Israel

Gaza-krigen ble heftig debattert i Stortinget forrige torsdag, men voteringen for flere av forslagene om straffetiltak mot Israel ble utsatt til denne uken.

Det gjaldt blant annet Rødt og SVs krav om at regjeringen må ta initiativ til internasjonale sanksjoner mot Israel og en internasjonal våpenembargo mot Israel.

Forslaget fikk støtte av SV, Rødt og MDG.

Det samme gjaldt et forslag om forbud mot import og eksport og levering av varer og tjenester som bidrar til det israelske regimets inntekter, altså boikott.

Også et forslag om å trekke oljefondet ut av selskaper knyttet til Israels okkupasjon ble nedstemt.

Bredt flertall

På forhånd hadde et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti varslet at de ville stemme nei til alle de 30 forslagene.

Flertallet stemte også ned et forslag om å fraråde norsk næringsliv å handle med israelske selskap så lenge krigen i Gaza pågår.

Heller ikke et mildere sanksjonsforslag fra Venstre fikk flertall. Dette gikk ut på å be regjeringen «ta initiativ overfor allierte og likesinnede land om å vurdere muligheten for sanksjoner mot enkeltpersoner og institusjoner i Israel som bidrar til brudd på folkeretten og menneskerettigheter».

Tror sanksjoner ville skade

Da Stortinget debatterte saken i forrige uke, sa utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) at han ikke tror det er lurt med norske sanksjoner, og at han heller ikke tror det vil få avgjørende betydning for Israels vurderinger.

Tvert imot tror han det vil skade arbeidet med å få slutt på krigen.

– Det ville skade veldig mange av de prosessene vi er dypt inne i, og som jeg vet at palestinerne ønsker at vi skal være inne i, sa Barth Eide.

