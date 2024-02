Åges tredje stadionkonsert utsolgt: – Må gå en lang tur for å fordøye dette

– Nå gir jeg meg over! Må nok gå en lang tur for å fordøye alt dette, skriver Åge Aleksandersen på Facebook i kjølvannet av at siste runde med stadionbilletter ble revet vekk.

De ble lagt ut tirsdag morgen, og var borte på kort tid – i likhet med billettene til de to foregående konsertene.

25.000 billetter til den første avskjedskonserten 6. september 2025 ble lagt ut for salg onsdag i forrige uke. Etter at den ble utsolgt på noen få minutter, ble det satt opp en ekstrakonsert dagen før, den 5. september.

Da ekstrakonserten også ble utsolgt, satte Åge Aleksandersens management opp en tredje konsert 4. september. Tirsdag formiddag var det klart at også denne ble utsolgt, og at det dermed er det duket for en avskjeds-langhelg for rockeveteranen og bandet hans.