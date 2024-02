700 har klaget til NRK – vil ikke ha Israel med i Eurovision

Det opplyser rådgiver Erik Skarrud i Kringkastingsrådet til Kampanje.

Han forteller at det ligger cirka 700 klager på bordet til neste rådsmøte på Israels deltakelse i den internasjonale Eurovision-finalen 11. mai. Men det er ikke endelig avgjort om klagene blir et tema på neste møte i Kringkastingsrådet 29. februar. Det blir først bestemt noen dager før møtet.

Årsaken til at NRK mottar klager på Israels deltakelse er at den europeiske kringkastingsunionen EBU har gjort det klart at det er uaktuelt å utestenge Israel fra å konkurrere i sangkonkurransen. NRK, som er en del av EBU, har sagt nei med begrunnelse om at de ikke alene vil gå inn for en kulturell boikott av Israel.

Skarrud forteller at NRK også har mottatt nesten 90 klager på nyhetsdekningen av Israel/Gaza-krigen siden sist møte.

– Totalt nærmer det seg 1000 klager på nyhetsdekningen av krigen siden angrepet på Israel 7. oktober, forteller han.

