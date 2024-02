Stavern-kvinne fremdeles drapssiktet – søket fortsetter

– Det er en stor tilleggsbelastning for de pårørende at hun fortsatt er siktet for drap. De tror ikke lenger hun er i live, men har ikke gitt opp håpet om at de får svar på hva som har skjedd, sier Ellen Holager Andenæs, bistandsadvokat for kvinnens pårørende, til NRK.

En mann i 50-årene ble 2. januar funnet død i en bolig i Stavern i Larvik. Hans samboer, en kvinne i 40-årene, ble kort tid etter siktet for drap og etterlyst internasjonalt.

Denne etterlysningen blir senere trukket tilbake. Politiet har erkjent at mistanken mot kvinnen har blitt svekket og beklaget til de pårørende for håndteringen av saken.

Kvinnen er likevel fortsatt siktet, men politiet mener det ikke lenger er mest sannsynlig at hun drepte mannen. Bakgrunnen er blant annet den foreløpige obduksjonsrapporten.

Etter noen dagers pause gjenopptok politiet søket etter kvinnen i forrige uke.

[ Familien til savnet kvinne i Stavern hardt ut mot politiet ]