Mann siktet for drap på kone i Bergen – et barn ringte politiet

Dødsårsaken er sannsynligvis stikkskader, og politiet har beslaglagt flere kniver, opplyser politiet på et pressetreff mandag.

Mannen og kvinnen var gift og hadde tre felles barn i barnehagealder. De var til stede i leiligheten søndag kveld.

– De to voksne og ett av barna kom til Norge fra Uganda som overføringsflyktninger i 2019. Familien er ikke kjent for politiet fra tidligere, sa påtaleansvarlig Sven Arne Dahl-Michaelsen under pressekonferansen.

Det var ett av barna som meldte fra om hendelsen til politiet.

– Barna er fysisk uskadd og ble tatt hånd om av barnevernet søndag kveld, sier Dahl-Michaelsen.

Kvinnen ble erklært død på vei til sykehus. Mannen er innlagt, uten at politiet vil opplyse om helsetilstanden hans. Det har ikke vært mulig å avhøre ham.

Politiet søker ikke etter flere gjerningspersoner.