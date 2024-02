Jan Helge Andersen ønsker å være minst mulig i retten under ny Baneheia-runde

Sør-Rogaland tingrett har satt av åtte uker til Baneheia-saken. Første rettsdag er 15. april.

22. januar ble det holdt et møte for å planlegge hvordan saken skal gjennomføres. Der ble Andersens tilstedeværelse i rettssalen et tema.

– Han ønsker ikke selv å være så mye til stede fysisk i rettssalen. Det er snakk om at han eventuelt følger saken på videolink, sier Håkon Brækhus, bistandsadvokaten til de etterlatte, til NRK.

Tre av dagene er foreløpig satt av til Andersens forklaring. Potensielt kan han dermed slippe oppmøte i 37 dager om han får innvilget fravær.

Verken forsvarer Svein Holden eller statsadvokat Johan Øverberg vil kommentere Andersens ønske om fysisk fravær.

Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Andersen ble dømt for voldtekt og drap på Sørstrønen, mens Viggo Kristiansen ble dømt for voldtekt og drap på begge jentene.

I desember 2022 ble Kristiansen frifunnet for begge drapene. I midten av januar ble Andersen tiltalt for drapet på Paulsen.

