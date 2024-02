Brann i Longyearbyen: Lokalstyret har satt krisestab, melder Svalbardposten

Folk oppfordres til å unngå området og lukke vinduer, i en melding lokalstyret har sendt ut til befolkningen.

– Det kan være farlig røyk, heter det i meldingen.

Sysselmesteren har kontroll på beboerne i leiligheten som brenner. De har også evakuert boligene som ligger nærmest.

Lokalstyreleder Terje Aunevik forteller til Svalbardposten at de har satt krisestab.

– Vi etablerer evakuerte og pårørendesenter på biblioteket nå. Vi har sjekket at det er bra med kapasitet på rom i byen, sier lokalstyreleder Terje Aunevik til avisen.

Sysselmesterførstebetjent Kjell Arne Lundin opplyser til NTB at det er røyk i store deler av sentrum. Han sier at det er fare for at brannen sprer seg.

– Brannvesenet jobber det de kan for å få begrenset brannen og slukket den, sier sysselmesterførstebetjent Kjell Arne Lundin til NTB.