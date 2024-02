Kraftig fall for INP på ny måling

INP får en oppslutning på 2,3 prosent på Nettavisens februarmåling fra InFact. Det er en tilbakegang på 3,8 prosent fra januar.

– Det er den første indikatoren på at det er i ferd med å sprekke for INP. Målingen indikerer at velgerne kanskje er på vei til å splitte sine stemmer, sier valganalytiker Svein Tore Marthinsen.

INP har vært gjennom en svært turbulent tid med intern strid. I forrige uke gikk leder Owe Ingemann Waltherzøe av og startet opp et nytt, konkurrerende parti. INPs nye leder, Joar Nesse, sier at han ikke er overrasket.

– Det er ikke noe kjekt at vi går så mye tilbake, men jeg hadde ikke regnet med noe annet, sier han til Nettavisen.

Foruten INP, er det Senterpartiet som går mest tilbake (-2 prosentpoeng). Partiet får en oppslutning på 5,8 prosent. Høyre går kraftig fram og får 26,8 prosent, en økning på 3,3 prosentpoeng.

For de øvrige partiene er resultatet som følger (endring i parentes): Arbeiderpartiet: 18,8 prosent (+0,4), Frp: 14,6 prosent (+0,1), SV: 10,3 prosent (+1,1 prosent), Venstre: 5,9 prosent (+0,7), Rødt: 5,7 prosent (+0,1), KrF: 4,2 prosent (-0,3), MDG: 4,0 prosent (+0,4), andre: 1,7 prosent (+0,2).

Feilmarginen på målingen er på +/- 0,8 – 2,7 prosentpoeng. Den ble utført 1. februar. 1023 personer ble intervjuet.