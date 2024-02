– Fangen har rømt i forbindelse med et planlagt ærend sammen med fengselsbetjenter, opplyser operasjonsleder Ingrid Teigland Tepstad.

Tepstad forteller videre at politiet ikke har noen opplysninger om at vedkommende er til fare for publikum.

– Det vil på nåværende tidspunkt ikke bli gitt beskrivelse av vedkommende, sier Tepstad.

I forbindelse med hendelsen vil publikum trolig se mye synlig politi i området rundt Åsane.