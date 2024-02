Dronningen på filmvisning i lavvo i Bodø

Prosjektet Árran360˚, verdens største lavvo med filmlerretet langs hele innerveggen, er et av flere kulturelle innslag på den første dagen av Bodøs kulturår.

At Bodø er europeisk kulturhovedstad i 2024 er spesielt fordi det er første gang en by nord for polarsirkelen får pryde seg med tittelen.

Lavvo-prosjektet er en kombinasjon av urfolksfortellinger og innovativ filmteknologi, og dronningen er den første æresgjesten som får oppleve kulturmagien.

Senere i ettermiddag skal hun offisielt erklære Bodøs kulturår for åpnet i Stormen konserthus, foran blant annet statsministeren og sametingspresidenten.

