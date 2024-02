Carola-hemmelighet avslørt timer før MGP-finalen

Det var under et direkteintervju med NRK Ukeslutt at Gåte-medlem Magnus Børmark sa det han ikke skulle si. På spørsmål om det skjedde mye spennende i MGP-kulissene, svarte han følgende: – Nå har jeg nettopp hilst på Carola i gangen her da. Nei, det har jeg ikke, roper han. Det var tvillingsøstera, skriver kanalen.

– Det var bare gøy at Gåte røpet vår lille Carola-hemmelighet. Egentlig hadde vi gjort et forsøk på å skjule henne for alle, men der lyktes vi åpenbart ikke helt. Vi hadde til og med plassert Carola på et annet hotell enn de andre artistene for å unngå at de skulle møtes, sier prosjektleder Mads Tørklep.

Bilder på Instagram

Tørklep forteller det samme til Dagbladet. Avisen påpeker at den svenske artisten har lagt ut flere bilder i storyen sin på Instagram om at hun befinner seg i Trondheim.

– Vi må vel innrømme at det nå begynner å bli litt for mange spor som peker henne i retning av MGP-finalen, forteller Mads Tørklep, prosjektleder for MGP.

Han vil derimot ikke si hva slags rolle den svenske artisten har under den norske finalen.

– Uten å avsløre i detalj hva Carola skal gjøre, kan jeg røpe at hun muligens dukker opp på skjermen i kveld. Og jeg kan si at det blir et øyeblikk verdt å få med seg.

Deltatt tidligere

Häggkvist slo gjennom i 1983 med sangen Främling, som var Sveriges bidrag til Eurovision Song Contest og nådde tredjeplass.

I 1991 vant hun sangkonkurransen med «Fångad av en stormvind». Hun representerte også Sverige i den internasjonale finalen i 2006.