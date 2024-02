Ålesund vurderer å innføre turistskatt for hver cruiseturist

Med 700.000 cruiseturister i året gir det muligheter for å hente inn 7 millioner kroner hvert år, skriver Sunnmørsposten.

Ordningen som skisseres, går ut på at kommunen krever inn et driftstilskudd fra havnevesenet på ti kroner per cruisepassasjer. Forslaget er del av en lang liste over kutt- og innsparingstiltak som kommunedirektøren har kommet med.

– Vi må ha en god by å invitere turistene til, og det krever at vi bruker penger på byromsutvikling. Det er fornuftig å se på en deling av disse utgiftene, sier kommunedirektør Anne Mette Liavaag.

Ordningen vil i prinsippet være en form for turistskatt, som rammer cruiseturistene. Flere kommuner har etterspurt muligheten for å innføre dette, og regjeringen skulle egentlig ha et forslag om dette klar i årets statsbudsjett.

Denne uken kom regjeringen i stedet med en mulig løsning til pilotprosjekter i enkelte kommuner. Der åpnes det også for cruisepassasjeravgift.

