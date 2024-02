Vil føre Bhatti som vitne i rettssaken mot Zaniar Matapour

Det framkommer av bevisoppgaven som er levert fra statsadvokaten til Oslo tingrett, skriver Dagbladet.

Zaniar Matapour drepte to og såret flere i masseskytingen i Oslo sentrum 25. juni 2022. Han skjøt mot utestedene Per på hjørnet og London Pub. Sistnevnte er populær blant skeive, og det er en utbredt oppfatning at angrepet var rettet mot det skeive miljøet.

Bhatti er siktet for medvirkning til terroren og sitter for tiden fengslet i Pakistan. Norske myndigheter jobber med å få ham utlevert, men det er ikke klart når han eventuelt vil kunne komme til Norge.

I bevisoppgaven tar påtalemyndigheten høyde for at han kan forklare seg via videolink, skriver avisen.

Rettssaken mot Matapour starter i Oslo tingrett 11. mars.

[ Matapour tiltalt for terror – to måneder satt av til rettssaken ]