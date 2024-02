Trippeldrapet i Nes: Politiet jobber fremdeles bredt i etterforskningen

– I etterforskningen er motiv og hendelsesforløp sentrale spørsmål politiet søker å avklare. Dette arbeidet vil kunne ta tid. Vi jobber fremdeles med å samle inn opplysninger og gjør det vi kan for avklare hvorfor dette skjedde, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding fredag.

Oslo-politiet overtok etterforskningen av drapet, da en av de drepte var ansatt i Øst politidistrikt.

– Når det gjelder hendelsesforløpet gjennomgår vi informasjon vi har innhentet, blant annet kartlegging av de involvertes bevegelser og tidslinje.

Det var Katrine Nordli Korslund (30), Victoria Nordli Korslund (24) og Emily Nordli Andresen (11 måneder) som ble drept i trippeldrapet i Nes.

Politiet friga onsdag navnene i samråd med de pårørende og bistandsadvokatene.

Hendelsen skjedde 23. januar på Nes på Romerike.

Da ble to kvinner, en mann og et barn funnet drept i et hus. Den avdøde 65 år gamle mannen, som politiet antar tok livet av sine to døtre og et barnebarn, har formelt fått status som siktet.

[ Lastebilsjåfør dømt for uaktsomt drap etter at syklist døde på St. Hanshaugen i Oslo ]