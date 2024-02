Tre unge gutter siktet etter knivhendelse på tjukkas ved skole i Nordre Follo

Nærpolitisjef Marius Gunnerud ved Follo politistasjon bekrefter siktelsen overfor Østlandets Blad.

Han sier at politiet ikke er ferdig med etterforskningen av saken, og at de har flere hypoteser om hva som har skjedd.

Politiet forklarer at de tror kniven ble stukket inn i tjukkasen en stund før hendelsen, da det ble utført hærverk i forbindelse med et innbrudd.

– Det er tre veldig unge gutter, som alle er i en alder rundt den kriminelle lavalderen. Så vi har ikke noe mål om å straffe noen her. Nå handler det mer om å finne ut av hva som har skjedd, og sørge for at de involverte klarer å legge hendelsen bak seg, sier Gunnerud til avisen.

Det var 15. januar at en ungdomsskoleelev ved Siggerud skole i Nordre Follo ble sendt til sykehus med stikkskader etter å ha landet på en kniv i en tjukkas i en gymtime.

– Eleven skal ha fått en flenge i ryggen, og det var en del blod på stedet. Alvorlighetsgraden står ikke i loggen hos meg, sa Gunnerud den gang.

