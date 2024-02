Mannen som ble funnet død på Flisa, døde av et skudd i hodet

– Mannen i 70-årene som ble funnet død 30. desember i fritidsboligen på Flisa, døde av et skudd i hodet, opplyser politiinspektør Henning Klauseie i Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

– Det er tatt beslag i en rekke skytevåpen ulike steder, men det våpenet som avfyrte det dødelige skuddet, er foreløpig ikke funnet, sier han.

Begjærer fire uker

Fredag vil politiet begjære den drapssiktede kvinnen i 70 årene fengslet i fire nye uker. Begrunnelsen er fare for bevisforspillelse dersom siktede løslates, opplyser politiet.

– Politiet mener siktedes forklaringer i politiavhør ikke stemmer overens med hva etterforskningen ellers gir, og vi mener derfor at mistankegrunnlaget ikke er svekket, sier Klauseie.

Det var den siktede kvinnen som ringte AMK og varslet om dødsfallet. Politiet opplyser nå at mannen hadde et lite sår i hodet som politiet reagerte på, og at det derfor ble besluttet obduksjon.

– Som tidligere opplyst, var det da den foreløpige obduksjonsrapporten kom, at politiet startet drapsetterforskning, skriver politiet.

Fare for bevispåvirkning

Klauseie opplyser at både mannen og kvinnen er registrert med våpen, men at de har gjort beslag av våpen som ikke er registrert på noen av de involverte. Politiet mener at det er brukt et håndvåpen, men dette våpenet er altså ikke funnet.

– Behovet for å finne dette våpenet er påtrengende, og inntil dette er funnet, er det en løpende fare for bevispåvirkning, sier Klauseie.

Den siktede kvinnen fremstilles for fengsling i Østre Innlandet tingrett på Hamar fredag klokken 13.