Mann drapssiktet etter funn av død mann i Drammen

Siktedes forsvarer Ketil Magnus Berg bekrefter overfor NTB at siktelsen er endret til drap.

– Min klient ligger skadd på sykehus. Det har så langt ikke vært mulig å gjennomføre en samtale med ham, sier Berg.

Mannen fremstilles for varetektsfengsling i Buskerud tingrett i Hokksund fredag ettermiddag, men er på grunn av skadene ikke i stand til å møte opp selv.

– Dette er åpenbart en alvorlig sak – en person har mistet livet, en annen ligger skadd på sykehus. Det er nå viktig med en bred etterforskning, og at det ikke trekkes forhastede konklusjoner, skriver Berg i en tekstmelding til NTB.

Drammens Tidende skrev først om utvidelsen av tiltalen.

Politiadvokat Ole Jacob Garder sier til avisen han ikke ønsker å kommentere saken før politiet har sendt ut pressemelding senere fredag.

Mannen fremstilles for varetektsfengsling i Buskerud tingrett, avdeling Hokksund, fredag klokka 14. Onsdag opplyste politiinspektør Odd Skei Kostveit at de fortløpende vurderte siktelsen og en eventuell utvidelse av den. Mannen var da siktet for grov kroppsskade.