Stortinget stemte ned flere Gaza-forslag

Stortinget har torsdag diskutert flere saker knyttet til krigen i Gaza.

Mest engasjement har det kanskje vært rundt flere forslag om boikott og sanksjoner mot Israel på grunn av krigen i Gaza, men disse ble utsatt til neste uke fordi debatten gikk over tiden.

På forhånd hadde et stort flertall bestående av Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti sagt at de ville stemme ned alle forslagene.

Stemte over gjenoppbygging

Blant sakene Stortinget rakk å stemme over, var et forslag fra MDG om et flerårig program for støtte til humanitær hjelp og gjenoppbygging av Gaza.

Dette fikk støtte fra et mindretall bestående av SV, Rødt, Venstre og MDG.

Da saken ble debattert i Stortinget, sa utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) at spørsmålet om gjenoppbygging av Gaza må forankres i en politisk løsning.

– Derfor har vi tett og god kontakt med palestinske selvstyremyndigheter, sa Eide.

Stortinget stemte også over et forslag fra SV om at Norge må ta en ledende rolle i arbeidet med å etterforske og straffeforfølge eventuelle krigsforbrytelser i Gaza, Vestbredden og Israel. Dette fikk støtte fra et mindretall bestående av SV, Rødt, Venstre og MDG.

Droppet økt støtte til UNRWA

MDG og SV foreslo også å øke støtten til FN-organisasjonen UNRWA, men dette fikk heller ikke flertallet med seg.

Flere land har den siste tiden kuttet støtten til organisasjonen, som er tungt til stede i Gaza. Norge har jobbet for å få dem til å snu.

– Støtten til UNRWA kuttes på verst tenkelig tidspunkt. En befolkning på 2,2 millioner er helt avhengig av hjelp etter snart fire måneder med krig. De sulter i hjel, de er syke, de er sårede og lemlestet, de er i sorg, de er hjemløse. Selvsagt skal de få hjelp, sier SVs utenrikspolitiske talsperson Ingrid Fiskaa.

Hun viser til at Spania har varslet at de vil tredoble støtten til UNRWA.

– Jeg vil oppfordre regjeringspartiene og utenriksminister Barth Eide til å ta en spansk en, sier hun.

