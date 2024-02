Regjeringen forlenger flytransporten av skadde ukrainere

Etter flygning nummer 100 torsdag kveld skriver TV 2 at regjeringen vil forlenge ordningen.

Norge har tilbudt faste ukentlige flygninger siden august 2022. Etter anmodning fra EU har regjeringen bestemt seg for å forlenge tilbudet ut november i år.

– Norge støtter Ukraina på mange måter, både sivilt, humanitært og militært. Og et viktig bidrag er nettopp at vi kan transportere skadde ukrainere til Norge og andre land i Europa. Det er det et stort behov for, og det er flott at vi kan bidra på den måten, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til kanalen.

Forsvarets luftevakueringsgruppe har i tett samarbeid med norske helsemyndigheter, SAS og andre aktører evakuert 2183 ukrainske pasienter og pårørende, ifølge TV 2.

