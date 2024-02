Pasient fikk ikke behandling på sykehus og døde

– Det er både alvorlig og tragisk at vi ikke kunne tilby operasjon til en kritisk syk pasient. Vi beklager på det sterkeste overfor de etterlatte, skriver klinikkdirektør for kirurgisk serviceklinikk i en epost til Bergens Tidende.

Hendelsen skal ha skjedd i sommerferien, og flere ansatte hadde i lang tid vært bekymret for intensivkapasiteten ved sykehuset, viser tilsynet.

Klinikkdirektøren på Haukeland erkjenner til avisen at de gikk inn i sommeren med for høy risiko knyttet til intensivkapasiteten. De har satt i verk tiltak for å hindre at lignende skjer igjen. Blant annet er grunnbemanningen økt, og ledelsen planlegger høyere bemanning denne sommeren.

Fylkeslegen er fremdeles bekymret for intensivkapasiteten og vil derfor følge opp sykehuset videre før de avgjør om de kan avslutte tilsynet.

