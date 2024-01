SV og Rødt ber regjeringen snu om Israel-sanksjoner: – Håper de vil ta til vettet

– Jeg håper at de vil ta til vettet i siste sving. Ikke minst etter ordren fra ICJ. Norge har en plikt til å gjøre alt vi kan for å motvirke at folkemord kan skje, sier Rødts utenrikspolitiske talsperson Bjørnar Moxnes til NTB.

Torsdag skal Stortinget stemme over en rekke forslag om sanksjoner, straffetiltak og andre grep som følge av Israels krigføring.

SV, Rødt og MDG har som eneste partier varslet at de vil stemme for at Norge bør ta initiativ til internasjonale sanksjoner og våpenembargo mot Israel.

Ny utvikling

De andre partiene meldte inn sine standpunkter 16. januar, altså før FN-domstolen ICJ ga Israel ordre om å hindre folkemord i Gaza.

SVs utenrikspolitiske talsperson, Ingrid Fiskaa, mener utviklingen bør få dem til å se saken i nytt lys.

– Vi ser at Israel ikke bøyer av for oppfordringer, verken fra FNs hovedforsamling eller fra enkeltland. Her trengs det å legge press på Israel som den utvilsomt sterkeste parten i den krigen som foregår, sier hun.

Onsdag publiserte E24 et opprop der flere hundre næringslivsledere krever umiddelbar handling for å sikre varig våpenhvile i Gaza.

Fiskaa viser også til en meningsmåling i VG 16. januar som viser at 46 prosent er positive til boikott av Israel. 27 prosent er negative og 27 prosent er ikke sikre.

– De bør lytte til folket. Veldig mange folk i Norge ønsker handling, ikke bare ord, sier hun.

Rødt: – Dobbeltmoral

Regjeringen har så langt avvist sanksjoner mot Israel. Moxnes mener det avslører en dobbeltmoral.

– Vi gikk jo sammen om raske og håndfaste sanksjoner da Russland invaderte Ukraina. I tillegg til ordre om å fryse alle oljefondsinvesteringene for å trekke dem ut. Mens når det er en alliert av Vesten som snart har drept 10.000 barn og lagt over halvparten av Gaza i grus, så er det en helt annen linje, sier han.

Det er varslet demonstrasjoner utenfor Stortinget når de skal votere over saken fra klokka 14 torsdag.

– Norge må gjøre mer. Det har stor støtte der ute. Så hva regjeringen er så redde for, er det vanskelig å forstå, sier Moxnes.

Ap: – Uenige om virkemidler

Åsmund Aukrust (Ap), som er andre nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, sier at Arbeiderpartiet ikke kommer til å stemme for sanksjoner.

– Der vi er 100 prosent enige med alle krav som kommer, er jo i at det viktigste er å stoppe krigen. Så kan man jo være litt uenige om hva slags virkemidler som er best for å oppnå det, sier han.

Han viser til at Norge ikke har egne sanksjoner mot noe land i verden, men er med på sanksjoner vedtatt av FNs sikkerhetsråd eller sammen med Europa.

– Jeg tror ingen tror at hvis Norge innfører sanksjoner, så stopper krigen. Hadde jeg trodd det, hadde jeg vært for det på minuttet.

Aukrust sier Norge jobber på alle fronter for å få stoppet krigen og er redd sanksjoner kunne stilt oss helt på sidelinjen.

– Du finner ingen regjering i Europa som står Palestina nærmere enn den regjeringen vi har i Norge nå. Så vi gjør det vi kan for å støtte Palestinas sak, det skal vi fortsette å gjøre, sier han.