Stor økning i ungdomsvold i fjor

Totalt i 2023 ble 21.800 straffbare forhold begått av barn og unge under 18 år påtaleavgjort. Det er en økning på 28 prosent fra 2022. Barn under 15 år står for 36 prosent av tilfellene.

− Politiet ser med bekymring på at det begås mer kriminalitet blant stadig yngre barn. Selv om den største økningen består av mindre alvorlige forhold, er det flere utviklingstrekk som peker på utfordringer samfunnet må ta grep om i fellesskap, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i en pressemelding.

Hun er også bekymret over en stor økning i påtaleavgjorte voldslovbrudd blant unge. I 2023 var tallet 5400, mot rundt 4000 i fjor.

− Økt voldsbruk blant unge er noe politiet ser svært alvorlig på. Utviklingen er bekymringsfull, sier Bjørnland.

