Solberg så feil om mannens utdannelse uten å rette det opp

Finnes har sagt at han aldri avla eksamen, og at han derfor ikke kan kalles siviløkonom, som er en beskyttet tittel. Likevel er han i årevis blitt omtalt som siviløkonom, blant annet på regjeringens sider.

Solberg sier til Dagens Næringsliv at hun har sett det, uten å gjøre noe med det.

– Jeg har noen ganger gjennom årene registrert at Sindre er blitt omtalt som siviløkonom. Jeg har antatt at det har skyldtes antakelser, sammenblandinger eller misforståelser fordi han er økonom og har studert ved NHH. Jeg har derfor ikke festet meg mer ved det eller brukt tid på å forsøke å få omtalen endret, sier Solberg til avisa.

Hun har tidligere sagt at hun hele tiden har visst at Finnes ikke var siviløkonom ettersom de to var kjærester da han studerte.

