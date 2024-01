Politiet friga onsdag navnene i samråd med de pårørende og bistandsadvokatene.

Den tragiske hendelsen skjedde 23. januar på Nes på Romerike.

To kvinner, en mann og et barn ble funnet drept i et hus. Den avdøde mannen, som politiet antar tok livet av sine to døtre og et barnebarn, har formelt fått status som siktet.

Den siktede mannen ringte selv inn til politiet og varslet om drapene han hadde begått, før han sa at han også ville ta sitt eget liv.